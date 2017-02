OM: Rose Sulaiman gewurgd door echtgenoot

Het Openbaar Ministerie verdenkt Bert den D. uit Benthuizen, de 46-jarige man van de verdwenen Rose Sulaiman, van moord. De vrouw werd in 2007 voor het laatst levend gezien in Thailand. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte daar zijn vrouw gewurgd.

Dat bleek vandaag bij de rechtbank in Den Haag tijdens een pro formazitting. De rechtbank ziet voldoende gronden om Den D. zeker nog drie maanden vast te houden. Ondanks dat de doodsoorzaak van Sulaiman niet duidelijk is.

Den D. en de Maleisische Sulaiman woonde in 2007 in Thailand, toen zij plots verdween. Haar man dook kort daarna op in Nederland met hun 3-jarige zoontje. Hij zei dat zijn vrouw hem had verlaten om bij familie in Maleisië te wonen. Daar kwam zij nooit aan.

Gierput

In 2008 werd haar lichaam gevonden in een gierput van het huis waar het echtpaar woonde. Acht jaar later de in Maleisië begraven resten opgegraven, en onderzocht door het NFI. Dat Haagse coldcase-onderzoek leidde vervolgens in november 2016 tot de arrestatie van Den D.

Direct bestond het vermoeden dat Van D. meer van haar dood wist. Omdat hij al in Nederland zat, konden de Thaise autoriteiten weinig doen.

Hij heeft altijd ontkend iets te maken te hebben met de dood van zijn vrouw. Ook in de rechtbank bleef hij hierbij. ,,Ik heb het echt niet gedaan. Ik hou nog steeds van die vrouw", verklaard hij snikkend.

Zwijgrecht