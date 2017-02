OM wil werkstraf en boete in Fries drama met mestsilo

Video 7-jarig meisje heeft hart dat buiten haar lichaam klopt

14:39 Virsaviya Borun-Goncharova, een 7-jarig meisje uit de Verenigde Staten, heeft een wel heel bijzondere afwijking. Het in Rusland geboren kind heeft namelijk een hart dat zichtbaar buiten haar borstkas klopt. De aandoening die 'Batshsheba' (haar bijnaam) heeft is extreem zeldzaam. Het komt bij minder dan één op de miljoen geboortes voor. Voor zover bekend is Virsaviya is het enige levende kind ter wereld met zo'n extern orgaan.