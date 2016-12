Onderzoek toont aan: mannen houden van stevige mediumsize borsten

De onderzoekers gingen aan de slag met de in hun ogen hardnekkige stelling dat het mannelijke libido vooral wordt gestimuleerd door vrouwen met grote borsten. Ze ondervroegen in totaal 267 mannen uit vier landen - Brazilië, Kameroen, de Tsjechische Republiek en Namibië - en lieten ze twee sets foto's zien. Het ene stapeltje bevatte kiekjes van dames met grote (nep)borsten en het andere beelden van vrouwen met een minder prominente borstomvang. Wat bleek? Het merendeel van de mannen koos voor de middelmaat. Een beetje zoals wat Hollywoodactrice Scarlett Johansson 'in huis' heeft.

Hormoon

De onderzoekers, die hun resultaten publiceerden in het tijschrift Evolution and Human Behaviour: ,,Natuurlijk waren er mannen met een specifieke voorkeur voor groot of kleiner, maar het overgrote deel van de proefpersonen ging toch echt voor medium.'' Volgens de wetenschappers heeft dat te maken met het feit dat mensen afstammen van apen en iets wat 'seksuele selectie' wordt genoemd. ,,Mannelijke primaten letter haarscherp op borstomvang. Ze denken dat vrouwen met grote borsten een hoger gehalte van het vrouwelijke hormoon oesterogeen hebben: een indicator voor vruchtbaarheid. Maar nu blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet zo is.'' Op basis van de onderzoeksresultaten stellen de experts vast dat grote borsten juist een negatief effect hebben op de meeste mannen. ,,Grote borsten worden, naarmate een vrouw ouder wordt, door de zwaartekracht en verlies van vetweefsel eerder slapper dan die van vrouwen met een gemiddelde maat. Die gemiddelde omvang wordt door mannen onbewust vertaald als langer vruchtbaar en daarmee geschikter voor voortplanting.''

Billen

Vorig jaar deden wetenschapper van de universiteit in Texas een soortgelijke studie. Daarin stonden echter geen vrouwenborsten maar -billen centraal. De onderzoekers analyseerden waarom mannen een tikkeltje opgewonden raken bij het zien van de beroemde derrières van zangeres Beyoncé, latinovamp Jennifer Lopez, realityster Kim Kardashian of hiphopster Amber Rose. De conclusie was dat mannen feitelijk aangetrokken worden door de grootte van de hoek tussen het onderste deel van de ruggengraat en de bilpartij. Volgens de wetenschappers zouden mannen een rug-bilbocht van exact 135 graden ideaal vinden. ,,We hebben een nieuwe attractie-standaard ontdekt'', jubelen de experts vervolgens.



De onderzoekers uit Texas toonden 300 mannen een serie vrouwelijke silhouetten met rondingen van uiteenlopende afmetingen en vormen. En vroegen de proefpersonen om de dames zo snel mogelijk naar aantrekkelijkheid te rangschikken. Daaruit bleek dat de mannen het meest gecharmeerd waren van een bocht van 135 graden tussen de rug en de billen.



Waarom nou juist graden wordt gezien als ideale vrouwelijke curve, hebben de Texaanse onderzoekers ook nog bestudeerd. De sexy achterzijde gaat volgens de experts terug naar het ontstaan van de mens. Toen die leerde rechtop te lopen, moest de vrouw haar man helpen bij het zoeken naar voedsel. Maar dat kon zij alleen langere tijd volhouden met een ideale houding. Met een hoek van 135 graden had ze minder druk op haar heupen, wat gezondheidsproblemen en vermoeidheid van de spieren voorkwam. Daardoor kon ze niet alleen langer naar voedsel zoeken, maar liep ze ook geen risico op rugletsel.