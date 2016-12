Onze samenleving heeft Sint Maartens nodig

Natuurlijk is zo’n lijst met tien namen niet zaligmakend. We hadden met gemak een paar dozijn inwoners van onze schitterende provincie kunnen aandragen. Want hoewel 2016 internationaal weer een bedroevend en vaak dramatisch jaar was, in onze nabijheid ging het een stuk beter. En daar hebben ook die vele schatten van mensen aan bijgedragen die serieus moeite doen om het leven voor de ander wat dragelijker te maken. Daar draait zo’n verkiezing wat mij betreft om.

Natuurlijk, een wereldtopper als Dafne Schippers verslaat uiteraard met gemak iedere vrijwilliger die de shortlist haalt zoals in 2014. En met het oeuvre van Herman van Veen mag hij wat mij betreft voor eeuwig Utrechter van het jaar worden. Maar boven alles word ik blij van al die noeste, bescheiden en stille krachten op de achtergrond. In een samenleving als de onze kunnen we niet voldoende Sint Maartens hebben. Heb je van iets voldoende en iemand anders heeft niets: dan deel je. En dat hoeft verder niemand te weten. Onze UVHJ-shortlist zult u er waarschijnlijk niet mee halen, maar in gedachten eren wij u altijd tijdens onze columnisten-beraadslagingen. Sterker, we hebben dit jaar nog overwogen een plek in te richten voor de anonieme weldoeners die zo ontzettend waardevol zijn. Wie weet komt dat er volgend jaar van.

Bouwput