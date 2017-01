Ook 380 Turkse zakenlui verdacht van banden met Gülen

Hulp voor gezin dat in 'duur krot' woont in Schiedam

13:39 Het regent hartverwarmende reacties naar aanleiding van het verhaal over het Poolse gezin dat in een krot woont aan de Rotterdamsedijk in Schiedam en toch 900 euro huur moet betalen. Een Rotterdamse vastgoedmakelaar heeft zijn hulp al aangeboden. 'Hun situatie is echt te gek voor woorden.'