Opa gaat volledig uit zijn dak op hardrock van Metallica

Felle kritiek op premier May Brandweerheld Londen kwam tot de 15de verdieping: ‘Het was de hel’

12:30 De 34-jarige Britse brandweerman Leon Whitley doet in Britse media zijn dramatische verhaal na het inferno van woensdagochtend. Whitley deed zijn plicht tijdens de flatbrand in Londen, maar was voor het eerst echt bang. ,,Dat geschreeuw van alle kanten zal me altijd bijblijven.” Het officiële dodental staat op 30, maar Whitley vreest voor meer dan honderd omgekomen slachtoffers.