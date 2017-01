Openbaar Ministerie: schietende agenten schuldig aan poging doodslag

Dat bleek vandaag voor de rechtbank in Leeuwarden. Een derde agent is volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De officier eiste ook tegen hem geen straf.

De drie agenten schoten in de nacht van 5 op 6 juli 2013 in Leeuwarden bij een achtervolging op de banden van de auto van twee broers uit Friesland. Een van de verdachten had zijn ex-vriendin bedreigd en was op de vlucht geslagen. Daarbij haalden ze volgens de politie gevaarlijke capriolen uit, onder meer door stoptekens te negeren. Een van de agenten schoot gericht op de achterband van de auto terwijl deze met 130 kilometer per uur over de weg reed.