Oppassen: vanavond zeer glad door natte sneeuw en ijzel

We hebben vandaag te maken met een echte winterse dag. In het hele land blijft het bijna overal de hele dag vriezen. 's Middags schijnt de zon. Later vanavond en morgen is er grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel. Dat meldt Weerplaza .

Vanmiddag ligt het kwik tussen -2 en +1 graden. Het gebied met de winterse neerslag bereikt vanavond als eerste het westen van het land, en trekt dan in de loop van de nacht langzaam naar het oosten. De avond begint met overwegend lichte sneeuw, die in de loop van de nacht overgaat in ijzel. De kans is groot dat het KNMI vanavond een code geel of code oranje afgeeft, een waarschuwing voor een grote kans op gevaarlijk of extreem weer. Vrijdagochtend waren er geen waarschuwingen van kracht.

Door de ijzel en de natte sneeuw is de kans op gladheid groot. De winterse neerslag verdwijnt zaterdag overdag langzaam vanuit het westen. Het oosten en zuidoosten kunnen tot 's avonds laat te maken hebben met sneeuw en/of ijzel.

Koud

De overlast door het winterse weer in Nederland valt tot nu toe mee. Op sommige plekken is het wel glad, maar grote ongelukken zijn tot nu toe uitgebleven. Volgens de Wegenwacht liggen de wegen in ons land er koud maar droog bij. Er zijn geen meldingen van gladheid op de doorgaande routes.

In Ede is het bibberen voor sommige inwoners: de stadsverwarming is defect in twee wijken waardoor het binnen soms flink doorbijten is. In de biomassacentrale is er volgens Nuon een storing. Naar schatting zijn zo'n kleine 2000 huishoudens getroffen. Nuon hoopt dat de storing rond het middaguur is verholpen.