Oprichters Postcode Loterij geven aandelen weg

Onschuldige arrestant aanslag Berlijn: Ik werd mishandeld

9:32 De Pakistaan die kort na de aanslag in Berlijn door de politie werd aangehouden maar niets met de terreurdaad van doen bleek te hebben, zegt dat hij door de Duitse politie is mishandeld. In een gesprek met de Britse krant The Guardian zegt Naveed Baloch dat hij onder meer is geslagen omdat hij weigerde zich uit te kleden en op de foto te gaan.