Oproep aan ontvoerder pups: Breng ze alsjeblieft terug

De blijdschap en opluchting is voelbaar op de zorgboerderij in Baarle-Nassau. Vier dagen na de brutale diefstal werd gisteravond één van de hondjes in goede gezondheid teruggekeerd op de boerderij, met dank aan de politie. De piepjonge Old English Bulldog maakt het naar omstandigheden goed.

Vanmiddag werd de tweede gestolen pup, 'Frodo', gevonden door de politie in de Bredase wijk Tuinzigt. Twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van heling. Over de identiteit van de verdachten doet de politie vooralsnog geen mededelingen. ,,De tweede puppy is in elk geval vlakbij de eerste pup gevonden."



In de woning waar Bikkel is gevonden, was een 22-jarige vrouw aanwezig. Zij is door de politie opgepakt. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk deed zij meteen een beroep op haar advocaat. Ze heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verder ondervraagd.

,,Ik ben echt superblij”, zegt Kai (9) terwijl hij ‘Bikkel’ een stevige knuffel geeft. ,,Dat hij hier nog terug zou komen had ik nooit verwacht. Ik dacht dat hij en de andere puppy’s allang in Marokko zaten.”

Alsof hem helemaal niets is overkomen, loopt Bikkel kwispelend en ondeugend over het terrein. Zijn moeder Buddha laat hij geen seconde met rust. ,,Buddha was dagenlang heel erg onrustig”, zegt Isabel. ,,Ze liep de hele dag nerveus rond, alsof ze op zoek was naar haar kindjes. Nu is ze weer helemaal zichzelf.”

De honden maken een belangrijk onderdeel uit van het dagritme van de kinderen. Wel was het sowieso de bedoeling dat ze het nest zouden verlaten. Vlak voor de diefstal bood de zorgboerderij ze zelf al aan op Marktplaats.

Dat maakt het verdriet bij de kinderen er echter niet minder om, zegt Danique. ,,De kinderen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de opvoeding van de hondjes. Je ziet ze helemaal opleven als ze de honden uitlaten of eten geven.”

