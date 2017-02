Overwitten van de openbare ruimte

De bewoners van de Burgemeester Van der Voort van Zijplaan in Tuindorp zijn daarentegen domweg gelukkig in hun straatje. Terwijl ook die Van der Voort -voor de oorlog burgemeester van De Bilt - lid was van Musserts NSB. Zou dat geen aanleiding moeten zijn om zijn naam van het straatnaambord te verwijderen? En is het wel passend dat Van der Voorts portret in de eregalerij van het Biltse gemeentehuis hangt?

Het schijnt een oude kwestie te zijn. Maar de voorzitter van de Historische Vereniging Maartensdijk heeft hem weer aangezwengeld. Als amateurhistoricus zou die voorzitter moeten weten dat de NSB in 1935, toen Van der Voort overleed, een andere club was dan in de oorlogsjaren. Nationalistisch en rechts, maar nog niet antisemitisch of racistisch. De NSB had in die tijd Joodse leden. Van der Voort was geen burgemeester in oorlogstijd. Hij was zo verstandig te sterven vóór hij zijn chique familienaam definitief door het bruine slijk zou halen.