Paradiso organiseert eerbetoon David Bowie

Na de film draaien diverse dj's, onder wie Joost van Bellen, tot diep in de nacht een mash-up van Bowie-nummers. The Man Who Fell To Earth is een cultfilm uit 1976 van regisseur Nicholas Roeg waarin Bowie een fragiel, buitenaards wezen in menselijke vorm speelt. De film is gemaakt in de transitieperiode nadat Bowie zijn alter ego Ziggy Stardust had begraven en zich opnieuw had uitgevonden in The Thin White Duke.