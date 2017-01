Paris wint afdaling op Hahnenkamm

Wilders: Dit wordt het jaar van de revolutie

13:35 De overwinning van Donald Trump is pas het begin: 2017 wordt het jaar van de revolutie, ook in Europa. Dat zei Geert Wilders vanmorgen tijdens het congres 'Vrijheid voor Europa' in Koblenz. Daar spreken vandaag de kopstukken van de eurosceptische partijen in Europa, zoals Marine Le Pen (Front National), Frauke Petry (Alternative für Deutschland) en Matteo Salvini (Lega Nord).