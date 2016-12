Partij Denk verbaasd over vertrek Sylvana

De drie zeggen ook verbaasd te zijn over de beweegredenen van Simons, die zich niet meer kan vinden in de koers van Denk. ,,Wij hebben Sylvana Simons altijd de ruimte gegeven om samen met ons haar idealen te verwezenlijken'', verklaren ze.

De beweging herkent zich niet in de kritiek van Simons dat ze zich te weinig gesteund voelde door de leiders van DENK, nadat een bedreigend filmpje over haar was verschenen. ,,In roerige tijden hebben wij ons ingezet voor haar veiligheid. Wij hebben haar emotioneel ondersteund en financieel gesteund. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat er passende beveiligingsmaatregelen voor haar werden getroffen.''

Sylvana Simons sloot zich in mei aan bij Denk, op uitnodiging van de oprichters Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, maar vertrekt dus alweer voor de verkiezingen. De partij benadrukt op de ingeslagen weg door te gaan en zich niet te laten verdelen. ,,Juist in deze tijden moeten wij elkaar vasthouden om Nederland rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker te maken''.

De presentatrice en politica maakte in interviews bekend dat ze Denk verlaat. Ze kan zich naar eigen zeggen niet vinden in de koers van de partij. Simons richt een nieuwe partij op: Artikel 1.

Met Artikel 1 gaat ze meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. De directe aanleiding voor Simons' vertrek is de commotie rondom een lynchfilmpje dat op internet werd verspreid. Naar aanleiding van dat filmpje werd een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. Volgens Simons werd ze daarbij te weinig gesteund door de leiders van Denk. ,,Ik leefde in een totaal onwerkelijke situatie, terwijl Denk die media-aandacht vierde'', zegt ze tegen de Volkskrant.'



,,Sinds mijn aantreden bij Denk heb ik veel warme reacties gekregen, maar ook veel bedreigingen. Juist op zo'n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld", vertelt Simons aan de NOS.



Ertussenuit knijpen

Ook Ian van der Kooye, tot vandaag campagneleider van Denk, stapt uit de partij en sluit zich aan bij Artikel 1. De twee besloten hun oud-partijgenoten niet in te lichten over hun vertrek. ,,Een scheiding komt niet van de ene op de andere dag. Soms moet je 's nachts ertussenuit knijpen omdat je partner je niet onbeschadigd zal laten gaan", zegt Simons in de Volkskrant.