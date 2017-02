'Pas je aan of pleur op is niet in het belang van het kind’

Leerlingen van verschillende culturen klitten samen, de integratie is mislukt en leraren durven het in de klas niet altijd meer te hebben over homoseksualiteit. Een makkelijke oplossing is er niet, maar ,,laten we het meer hebben over wat leerlingen bindt, dan over wat hen scheidt."

De toenemende scheiding tussen de culturen zorgt voor problemen op school, bleek woensdagmorgen uit een onderzoek dat onderwijsbureau DUO samen met deze krant uitvoerde onder 2200 schoolleiders en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Een op de negen docenten durft bijvoorbeeld in de klas niet meer te praten over homoseksualiteit omdat dat een taboe is in sommige culturen. De integratie-discussie die Nederland al een tijdje in haar ban heeft, woedt ook op het schoolbord.



,,Segregatie is zeker een zorg”, zegt Eddie Denessen, hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan de universiteit van Leiden. ,,Maar ik zie ook lichtpuntjes. Scholen die heel erg bezig zijn om juist te voorkomen dat verschillende culturen alleen maar bij elkaar klitten. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat leerlingen veel gezamenlijke projecten en activiteiten hebben. En wat ook belangrijk is: benadruk in een klas wat leerlingen bindt, niet wat hen scheidt. Wijs niet op hun culturele verschillen, maar op hun overeenkomsten.”

Quote Benadruk in een klas wat leerlingen bindt, niet wat hen scheidt

Moet een leraar dan een onderwerp als homoseksualiteit vermijden?

,,Nee. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat dat onderwerp juist op scholen aan de orde moet komen. Maar helaas gebeurt dat nog niet overal. Zorg dat je er als school beleid voor maakt, dan voelt een docent zich ook niet alleen staan. Maar voelt hij zich gesteund door zijn team en zijn directie.”

Maar wat dan als een ouder die streng islamitisch is op een ouderavond komt en de juf geen hand wil geven. Sterker nog: eist dat hij een meester kan spreken?

,,Als je beleid hebt, moet je dat goed communiceren naar de ouders, al op het moment dat hun kind op school komt. Als een ouder dan aangeeft dat hij ergens een probleem mee heeft, kun je er dan al over praten. Want het makkelijkste is om tegen zo’n ouder te zeggen: pas je aan of pleur op, maar daar is alleen het kind de dupe van. Integratie moet van twee kanten komen.”

Quote Het makkelijkste is om tegen zo’n ouder te zeggen: pas je aan of pleur op, maar daar is alleen het kind de dupe van

Tegelijkertijd willen scholen wel vasthouden aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.