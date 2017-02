Patricia Paay bang voor verspreiding mysterieuze seksbeelden

De advocaat van Patricia Paay (67) weet niet zeker of de polderdiva de seksueel getinte foto's en video's die van haar zouden rondgaan, zelf heeft gezien. ,,Ze kan ze niet doorsturen en daaruit kan ik concluderen dat zij ze niet heeft'', laat Johan Langelaar van TeekensKarstens Advocaten aan het AD weten. Langelaar benadrukt dat de pikante beelden bij haar 'niet bekend' zijn, maar dat ze vreest voor de verspreiding ervan. ,,Zij heeft er nooit toestemming voor gegeven.''

De advocaat heeft dan ook contact opgenomen met misdaadverslaggever John van den Heuvel, bij wie Paay zich maandag meldde met de mededeling dat zij vanwege een zakelijk conflict wordt gechanteerd met pikante beelden. Vervolgens deed ze aangifte van chantage.

Quote Iedereen schijnt de filmpjes te hebben Winston Gerschtanowitz Advocaat Langelaar: ,,John zegt ze te hebben. Om het belang van deze zaak moet hij ze mij toesturen, maar dat zal voorzichtig moeten gebeuren.''



Volgens RTL Boulevard, waarvoor Van den Heuvel werkzaam is, circuleren de beelden 'al een tijdje' in het Hilversumse mediacircuit. Presentator Winston Gerschtanowitz claimt dat 'veel nieuwssites hebben besloten de beelden niet te publiceren'. ,,Iedereen schijnt de filmpjes te hebben'', zegt hij. En: ,,Ik kan beamen dat er geen minderjarige in de video voorkomt.''

Langelaar wil uit de wereld helpen dat zijn eerdere uitspraken dat de genoemde beelden zijn bewerkt, uit zijn verband zijn gerukt. ,,Ik heb eerder gezegd dat ze gefotoshopt zouden kunnen zijn, of op een andere wijze bewerkt. Die mogelijkheid bestaat dus, maar zeker weten doen we het niet. Alles is tegenwoordig technisch mogelijk.''

Portretrecht

Mochten de seksueel getinte beelden daadwerkelijk bestaan, dan kan de blondine zich beroepen op het portretrecht. ,,Dan heeft zij een sterke zaak en zal ik haar civielrechtelijk bijstaan. En dan heb ik het nog niet eens over de emotionele schade die het haar toebrengt. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om over te gaan tot vervolging.''