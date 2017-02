Patriots winnen zinderende en historische Super Bowl

Het was de allereerste keer dat een Super Bowl in verlenging werd beslist. De gevierde man aan de kant van de Patriots was running back James White, die met zijn touchdowns een achterstand van 3-21 in de eerste helft ongedaan wist te maken. Quarterback Tom Brady werd verkozen tot de Most Valuable Player.



De gelauwerde sterspeler van de Patriots had het moeilijk in de eerste helft van de wedstrijd. Vooral de tweede periode verliep desastreus. Eind van dat kwart gebeurde een zeldzaamheid toen een pass van Brady werd onderschept en de Falcons de derde touchdown maakten.