Patty Brard noemt Peter R. de Vries een 'lelijke lama'

Dat Peter en Patty elkaar niet liggen werd in 2015 al duidelijk tijdens de opnamen van het SBS6-programma Mindmaster Live waarbij de twee in de jury zaten. De show werd wegens tegenvallende kijkcijfers vroegtijdig van de buis gehaald. Na een opmerking van De Vries over één van de kandidaten schreef Patty in haar column in tijdschrift Weekend: 'Persoonlijk had ik hem voor die zure mening niet ingehuurd. Hij brengt een onnodig nare, negatieve en arrogante sfeer met zich mee'.



In hetzelfde epistel typeerde Patty haar tijdelijke tv-buurman als arrogant. ,,Hoe kun je je zoveel beter voelen dan een ander als je weigert een tv-collega een hand te geven en hem voor Jan met de korte achternaam met uitgestoken hand laten staan? Ik heb het met verbijstering aanschouwd'', aldus Brard die ook nog even stelde dat ze 'schele hoofdpijn' kreeg van de misdaadverslaggever. ,,Ik probeerde net zo aardig tegen Boer Geert (een andere jurlid van Mindmasters, red.) aan mijn linkerzijde te zijn als tegen Peter R. aan mijn rechterzijde. Bij Geert lukte dat, bij Peter werd het verzet steeds groter. Die man moet mij haten. Ik zal zijn niveau wel niet zijn.''



De journalist was niet echt onder de indruk van deze sneer. In een eerste reactie stelde hij destijds : 'laat ik er dit over zeggen: het kenmerk van Mindmasters is dat je mensen dingen laat zien die er helemaal niet zijn. Patty Brard is daar een natuurtalent in'. Peter R. de Vries, die Patty in het AD-interview Patty dé persoon noemde waarmee hij nooit 24 uur opgesloten wil worden, heeft nog niet gereageerd op de lamafoto die Brard vermoedelijk op Google-afbeeldingen of elders vond. Patty wil er verder geen woorden meer aan vuil maken.