Pedo achter de tralies door alert optreden schoolmeisje (14)

De afbeelding van de man leidde uiteindelijk tot de veroordeling van Roger Seath tot 33 maanden gevangenisstraf, zo meldt de Daily Mail. Het bleek bovendien niet de eerste keer dat hij meisjes had lastig gevallen.

Het meisje werd in Southsea, Hampshire, door de man in een hoek gedreven, waarna ze precies deed wat haar moeder haar ooit had ingeprent. Ze maakte snel een foto vand e man, waarna die zich zo betrapt voelde dat hij even van zijn stuk was gebracht. Precies lang genoeg voor het meisje om een voorbijganger te waarschuwen, waarna de politie kon worden ingelicht.

Rechter Anne Arnold prees het meisje in de rechtbank van Portsmouth voor haar doortastende optreden. ,,In mijn ogen was dit het meest kwetsbare meisje dat hij had kunnen uitkiezen, een slechts 14-jarig schoolmeisje'', aldus de rechter.