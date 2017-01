Pick-up ramt met hoge snelheid Amerikaanse stadsbus

werkloosheid Topniveau van voor crisis in zicht met bijna miljoen vacatures

11:52 Na een paar magere jaren qua vacatures in Nederland komt in 2017 weer het topniveau in zicht van voor de economische crisis. Na een verwachte aanwas van 39.000 vacatures komt het totaalaantal dit jaar uit op 965.000, blijkt uit een analyse die uitkeringsinstantie UWV vandaag heeft gepresenteerd.