Politie helpt verdwaalde toerist zonder shirt en geld weer op weg

Video Duikster maakt sprong van 17 meter op enorm cruiseschip

17:16 Op waanzinnige beelden is te zien hoe klifduikster Cesilie Carlton vanaf een duikplank in een zwembad springt op het grootste cruiseschip ter wereld, The Harmony of the Seas. De indrukwekkende sprong van 17 meter hoog werd gefilmd door collega Sydney Brown, die de video op Instagram plaatste.