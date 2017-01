Politie Hengelo: Vlogger Ilgun hinderde onze werkzaamheden

De politie Hengelo heeft op haar Facebook-pagina gereageerd op de ophef die is ontstaan na een video van de Zaandamse 'treitervlogger' Ismail Ilgun. Die claimt in de nacht van vrijdag op zaterdag een klap op z'n neus te hebben gekregen van een agente. Op de beelden in de vlog is te zien hoe een agente de camera wegduwt. Bovendien stelt het Hengelose korps dat de vlogger met z'n groep hinderlijk aanwezig was in de binnenstad.