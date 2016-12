Politie Indonesië pakt IS-aanhangers op

Jaaroverzicht 2016

11:46 2016 was een roerig jaar. We namen afscheid van veel grote namen, zagen aanslagen in onder meer Parijs, Brussel en Nice. De oorlog in Syrië, de aanrandingen in Keulen, de Olympische Spelen, Max Verstappen en de schoorsteenpiet. 2016 liet ons niet onbewogen.