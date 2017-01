Politie snakt naar zwaardere straffen

,,Politiemensen geloven niet meer wat politici zeggen", stelt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB). Hij is niet verrast over de felle reacties van agenten, die via Twitter zelfs hun politieke baas - minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie - de les lezen. ,,Heel uitzonderlijk", zegt Struijs. ,,De frustratie is groot. Agenten voelen zich niet gehoord."

Deze jaarwisseling werden 79 agenten slachtoffer van geweld, vorig jaar waren dat er 59. Supersnelrecht, hogere strafeisen en campagnes om geweld tegen hulpverleners te voorkomen: het werkt niet.

,,Het is absurd dat we het normaal zijn gaan vinden dat agenten tijdens hun werk worden bekogeld met vuurwerk en stenen. Politiemensen willen daar graag tegen optreden, maar ze staan machteloos."

Voelsprieten

Quote Het is absurd dat we het normaal zijn gaan vinden dat agenten bekogeld worden Jan Struijs Volgens Struijs is er nog te veel mis bij de politie. ,,Sinds de vorming van de Nationale Politie komen wijkagenten steeds minder toe aan hun werk in de wijk. Ze worden ingezet voor noodhulp en de Mobiele Eenheid. Het gevolg: minder voelsprieten in de wijk, minder tips over illegaal vuurwerk en minder zicht op raddraaiers en relschoppers die zich 's nachts tegen hulpverleners keren."

De NPB-voorman wil dat elke agent in Nederland zo snel mogelijk een bodycam krijgt. ,,Als een agent alles filmt, werkt dat afschrikwekkend. En het wordt makkelijker om achteraf daders te identificeren. Die daders moeten veel harder worden aangepakt. Hoewel het Openbaar Ministerie zwaardere straffen eist, laten rechters ze nog te vaak wegkomen met een taakstraf."

Nu al wordt in een paar regio's in het land proefgedraaid met bodycams. De lange, uitschuifbare wapenstok - waar veel agenten al jaren om vragen - komt er in 2018. ,,Maar het duurt allemaal te lang", zegt Struijs. ,,Er wordt bezuinigd op de politie en dat komt agenten de strot uit."

Opvoeden

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie roept op tot een 'brede discussie' over geweld tijdens de jaarwisseling. ,,Als we de oorzaak willen aanpakken, draait het om opvoeden, om gezin, om normen en waarden en om elkaar durven aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan. We kunnen dit alleen samen een halt toeroepen."

Akerboom pleit er ook voor om al het knalvuurwerk te verbieden. ,,Schades worden omvangrijker en letsel neemt toe. Daarbij maakt de combinatie met alcohol en drugs het extra gevaarlijk. Een goede eerste stap zou zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk. Maar er is meer nodig om de spiraal te doorbreken."

Burgemeesters