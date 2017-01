Politie valt clubhuis Hells Angels in Haarlem binnen

Het terrein van de motorclub is afgezet en er worden veel agenten ingezet. De afdeling van de Hells Angels in Haarlem staat vooral bekend om de handel en wandel van de president Lysander de R. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar voor wapenbezit en mishandeling.



De overheid is de laatste maanden actief met het bestrijden van motorclubs in Nederland. Ongeveer twee weken geleden viel de politie binnen bij een clubhuis van No Surrender in Emmen. Toen bleek er sprake van drugshandel.