Politie verklaart gewond slachtoffer vuurwerk onterecht dood

Volgens eerdere berichten in de media was de man vanochtend bezweken aan zijn verwondingen. Op grond van verkeerde informatie bevestigde de politie dat. Achteraf bleek dat het vuurwerkslachtoffer helemaal niet was overleden. ,,Er is iets misgegaan in onze interne communicatie. We betreuren dit ongelooflijk. De man is zeer kritiek, maar niet dood", meldt een woordvoerder.Ontploffend vuurwerk