Politie vindt 475 kilo coke in vluchtwagen Hellevoet naar Spijk

LIVE: Nederlands onderonsje bij Dutch Night op WK darts

19:53 Dag 8 van het WK darts is een echte Hollandse dag. Liefst drie Nederlanders komen vanavond in actie in Londen. Mis niks in ons liveblog. WK, eerste ronde (best of 5) Vanaf 20.15 uur Klaasen (Ned, 10) - De Graaf (Ned) Van der Voort (Ned, 20) - Hopp (Dui) Chisnall (Eng, 7) - Rodriguez (Oos) K. Huybrechts (Bel, 13) - Wilson (Eng)