Politie zoekt oudere man die zich voordoet als internetvriendje 'Jessie'

Hun dochter blijkt amper iets van haar internetvriendje te weten. Na wat zoeken vinden ze foto's van 'Jessie' online. Ze zijn van de Amerikaanse Austin Grey, een jongen met een erg populaire Instagram-account. De familie begint bezorgd aan een speurtocht. Het is een oudere man. Een buurvrouw herkent hem en blijkt zijn kenteken te hebben genoteerd omdat hij opvallend lang in de straat in zijn auto zat.

Via 'handige kennissen' en het autobedrijf waar de auto is verkocht, achterhaalt Haazen de naam van de man en zijn adres in Eindhoven. Maar hij is er niet meer. Familie van deze Jack melden Haazen dat hij een ex-TBS'er is. 'Iets met wapens', klinkt het. Naar verluidt is Jack inderdaad een bekende van justitie.