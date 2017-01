Politiewagen rijdt vijf meisjes aan door gladheid

Moord of zelfmoord? Kees van der Spek deelt sneer uit aan politie

11:26 In zijn nieuwe SBS 6-programma Moord of Zelfmoord?, vanavond op SBS 6, onderzoekt Kees van der Spek of er na een plotseling overlijden misschien sprake was van een misdrijf. Een even lastig aan te vliegen als belangrijk onderwerp, meent de maker en presentator.