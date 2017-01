Porte klasse apart in Tour Down Under

De 31-jarige renner van BMC had op de streep twintig seconden voorsprong op zijn landgenoot Nathan Haas, de Colombiaan Esteban Chaves werd derde. Met alleen nog de zesde, korte rit in Adelaide voor de boeg heeft Porte een veilige marge van 48 seconden op naaste rivaal Chaves. In het klassement is Robert Gesink, zaterdag negende, de beste Nederlander op de achtste plaats. Ook Wilco Kelderman (negende) staat in de top tien.



Porte won de rit naar Willunga Hill, traditioneel de zwaarste etappe van de Tour Down Under, al voor het vierde jaar op rij. ,,Het was lastiger dan de afgelopen jaren, want ik ben eerder in de aanval gegaan'', vertelde de Australiër, die de afgelopen twee jaar als tweede eindigde in het klassement. ,,Door de extra seconden die ik hier pak, geeft de slotrit wat minder druk. Maar er kan nog van alles gebeuren.''