Positieve reacties op investering VVD in verpleeghuizen

Alleen de PVV van Geert Wilders is erg sceptisch over de plannen van Rutte met ouderenzorg. Kamerlid Fleur Agema zegt: ,,Nadat ze concreet de verpleeghuiszorg hebben afgebroken - 37.000 zorgmedewerkers weg, uitdroging, ondervoeding en doorligwonden verergerd, 60 procent van de bewoners gedrogeerd - komen ze met deze verkiezingsbelofte. Laten we hopen dat dit niet de volgende verkiezingsleugen wordt.”



Morgen vindt er overleg in de Tweede Kamer plaats over de verpleeghuiszorg. ActiZ (de organisatie van zorgondernemers) laat in aanloop naar die vergadering weten dat er, om de kwetsbare ouderen in een verpleeghuis te verzorgen, nu en in de toekomst meer medewerkers nodig zijn. ,,Er is niet alleen extra geld nodig om personeel aan te trekken, maar op korte termijn moeten zorgorganisaties ook investeren in opleidingen, bijscholing, stageplaatsen en in technologie.”



Het huidige kabinet heeft al 100 miljoen uitgetrokken voor betere ouderenzorg in verpleeghuizen. Alle partijen in de Tweede Kamer schaarden zich eind vorig jaar achter een voorstel van de PVV, die wil dat staatssecretaris Martin van Rijn alle punten in het manifest van Borst en Gaemers volgt.