Priester: Breivik heeft menselijk contact nodig

Wederom sneeuwval in het oosten van het land

20:18 In het oosten en zuiden van Nederland heeft sneeuwval vanochtend voor problemen gezorgd. In de middag werd een flinke storm verwacht, waar al vroeg maatregelen tegen genomen werden. Toch overstroomden de straten in meerdere regio's verspreid over het hele land. Volg de updates over het weer in ons liveblog.