Prins William openhartig over dood van zijn moeder

Het blad Gentlemen's Quarterly (GQ) publiceert een interview met de Britse kroonprins met daarbij speciaal voor het interview gemaakte foto's van William, zijn vrouw Kate, hun kinderen George en Charlotte en hond Lupo.

De 34-jarige kroonprins vertelt hoe diep zijn wens was dat zijn moeder en zijn vrouw Catherine (Kate) elkaar hadden leren kennen. Prinses Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeval in Parijs. William zegt dat het hem jaren heeft gekost om haar dood te verwerken.

Moeilijk

De prins was vijftien jaar oud toen hij zijn moeder verloor. ,,Ik vind het nog altijd moeilijk om over haar dood te spreken. Ik zou willen dat zij mijn kinderen had kunnen zien opgroeien'', zegt hij in het interview in GQ. ,,Het verlies kwam zo rauw op onze dak vallen. Ik kon het niet verwerken zoals andere mensen dat kunnen. Iedereen weet wat er is gebeurd. Iedereen kende mijn moeder. Iedereen kende haar verhaal.''

Volledig scherm Het interview met Prins William verschijnt in de juli uitgave an Gentelmen's Quarterly © RV

William vertelt ook dat hij zijn werk niet had volgehouden zonder zijn vrouw en kinderen. ,,Kate en ik vinden het belangrijk dat Charlotte en George in een veilige en gelukkige omgeving opgroeien. Niet opgesloten binnen de paleismuren, ze moeten naar buiten. Ik zal er voor vechten dat ze een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden'', aldus de prins.

Het interview in GQ is afgenomen door Alastair Campbell, de voormalige adviseur van oud-premier Tony Blair. ,,Ik zou mijn moeder graag af en toe om advies vragen,'' zegt William. ,,Het maakt me verdrietig dat ze Kate en de kinderen nooit heeft kunnen ontmoeten.''



Taboe

De kroonprins moedigt zijn landgenoten aan om meer over hun emoties en gevoelens te praten. William liet eerder al weten dat het verlies van zijn moeder de reden was dat hij een campagne opzette om het taboe rond depressiviteit te doorbreken. ,,Mensen denken dat de schok na een overlijden over gaat. Maar dat gebeurt niet. Het is zo'n bepalend moment in je leven. Het gaat nooit meer weg. Je zult er mee moeten leren leven'', aldus de prins, die pleit voor een einde aan de Engelse 'stiff upper lip' cultuur. ,,Nu groeien kinderen op met het idee dat het een teken van zwakte is als je over je emoties praat.''