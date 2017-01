PvdA en GroenLinks starten lijstverbinding zonder SP

'Donald Trump sluit websites over kli­maat­ver­an­de­ring'

20:01 Het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) moet op last van president Donald Trump hun pagina over klimaatverandering offline halen. Dat zeggen medewerkers van de overheidsdienst tegen het persbureau Reuters. De angst is dat veel wetenschappelijk werk straks niet meer beschikbaar is.