PvdA en GroenLinks starten lijstverbinding

Buitenlandse Zaken versoepelt reisadvies voor Gambia

18:17 Het risico op onrust in Gambia is niet helemaal weg, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het West-Afrikaanse land niet meer af. Het ministerie heeft het officiële reisadvies, dat een belangrijke leidraad is voor reisorganisaties, vandaag versoepeld nu de machtsoverdracht vreedzaam verloopt.