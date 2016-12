Reizigers al dagen gestrand door heftige zandstorm op Kaapverdisch eiland

,,Het is nog nooit zo erg geweest. Normaal blijft een zandstorm niet lang op dezelfde plek hangen”, zegt TUI-woordvoerder Petra Kok. Ze wil niet spraken van een chaos. ,,Mensen kunnen gewoon in hun hotel blijven en de situatie buiten is niet gevaarlijk.''



Nieuwe vakantiegangers kunnen hun bestemming niet bereiken. Kok: ,,De luchthaven is gesloten, omdat het zicht zo slecht is. Er kan niet veilig geland en opgestegen worden. Zeker niet met de beperkte apparatuur die zij daar hebben.''



Kaapverdië is een van de populairste zonovergoten winterbestemmingen met een woestijnachtig landschap in de Atlantische oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden. ,,We kijken van dag tot dag. We hopen natuurlijk dat de lucht morgen opentrekt. Het is vervelend dat steeds meer gedupeerde reizigers niet naar huis kunnen of mensen hun vakantiebestemming niet kunnen bereiken, maar dat is natuurlijk overmacht", aldus de zegsvrouw.



Gestrande reizigers hoeven niet te betalen voor het extra verblijf. Verder kijkt TUI samen met gedupeerde vakantievierders naar alternatieve reisbestemmingen. Reizigers die niet kunnen vertrekken vanuit Nederland, krijgen hun geld terug. Kok: ,,We nemen van te voren contact op, opdat ze niet naar Schiphol hoeven te komen.”