Restaurant uitgebuite kok op naam oud-international Yildirim

Het gaat om de twee broers Ishan Ö. en Erkan Ö. , zo bevestigen onafhankelijke bronnen. Ze worden ervan verdacht dat ze de man jarenlang onbetaald lieten werken. Que Pasa opende in 2011 in de Engestraat. Nadat die zaak dicht ging, opende een van de twee broers twee jaar geleden een afhaalzaak met dezelfde naam aan de Bokkingshang.



Die zaak is op dit moment gesloten.Het slachtoffer werkte als kok in het restaurant van de verdachten in Deventer, maar kreeg daarvoor niet betaald. Daarnaast zou hij fysiek zijn bedreigd en zouden de verdachten zijn bankpas hebben afgepakt.

Oud-international

Toen de zaak aan de Engestraat open ging, was voormalig profvoetballer en oud-international Ugur Yildirim daarbij betrokken. Yildirim speelde onder andere bij Go Ahead Eagles, SC Heerenveen en in Turkije.

Quote Ze wilden die man juist helpen Ugur Yildirim In een reactie zegt hij dat hij meer als uithangbord fungeerde. Hij kent de twee broers, het zijn jeugdvrienden van hem. Yildirim noemt de hele zaak die nu naar buiten komt 'onzin'. Hij kent de man die als 'slaaf' uitgebuit zou zijn. ,,Ze wilden die man juist helpen.''

Vorige week werden de broers van 37 en 42 jaar opgepakt in Apeldoorn. Daarnaast zijn twee woningen in Apeldoorn en een bedrijfspand in Deventer doorzocht.

Moderne slavernij

De zaak kwam vorig jaar aan het rollen dankzij een oplettende ambtenaar van de sociale dienst in Apeldoorn. Hij gaf de zaak door aan de politie, die de man een andere, beschermde woonplek gaf. Het onderzoek wat volgde leidde tot de aanhouding van de twee verdachten.