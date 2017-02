Rijk loopt 100 miljard euro mis door belastingvoordeeltjes

EU-parlement pakt minimaal helft salaris Marine Le Pen af

11:40 Marine Le Pen moet minimaal 8500 euro per maand aan salaris en onkostenvergoedingen inleveren omdat ze weigert 298.392 euro te betalen aan het Europees Parlement. De voorzitster van de Franse nationalistische partij Front National (FN) had tot 1 februari de tijd gekregen het loon van een medewerkster terug te storten nadat bleek dat die vrouw de betreffende vijf jaar niet in het EU-parlement maar op het FN-bureau in Frankrijk werkte.