Roemenië belooft nieuwe wet tegen corruptie

BRIEF VAN DE DAG Syrische vluchteling: Ik kom niet van een andere planeet

9:48 De Syrische vluchteling Mohammed Al Hinde (24), die sinds een half jaar in Nederland verblijft, wil niet langer aangestaard worden alsof hij een vreemd wezen is. De in Apeldoorn woonachtige ICT-student schrijft het van zich af. In het Engels, maar een vriend hielp hem met de vertaling.