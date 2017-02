Avondwinkel Beukelsdijk weer overvallen

Darts LIVE: Van Gerwen in klapper van de avond tegen Anderson

22:21 Drie Nederlanders zijn van de partij in de Premier League Darts dit jaar. Vanavond is de eerste ronde in Newcastle. Mis niets in dit liveblog. Speelronde 1 (best of 12 legs) LIVE: Anderson (Sch) - Van Gerwen (Ned) 0-0 22.15 uur: Wright (Sch) - Klaasen (Ned) Afgelopen: Taylor (Eng) - Chisnall (Eng) 7-3 Van Barneveld (Ned) - Lewis (Eng) 7-5 Huybrechts (Belg) - Wade (Eng) 5-7