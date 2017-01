Rouw om overlijden na fatale zuuraanval

Logo Volledig scherm De familie van Van Dongen © Marina Popova

Logo Volledig scherm Mark van Dongen © Privéfoto Het leven lachte de 28-jarige Mark van Dongen in september 2015 toe. Hij was net twee maanden afgestudeerd als civiel ingenieur aan de universiteit van Bristol in Engeland. Oké, hij had het na ruim vijf jaar uitgemaakt met zijn 47-jarige Zuid-Afrikaanse vriendin Berlina. ,,Daar heeft hij vast zijn redenen voor gehad, maar die kennen wij niet", vertelt broer Bart, die net als Mark afkomstig is uit het Brabantse dorp Rijsbergen.



In de nacht van 23 september 2015 veranderde een mooie toekomstverwachting in een horrorfilm. Mark lag te slapen toen Berlina zijn appartement binnendrong en hem overgoot met een emmer zwavelzuur. ,,Als ik jou niet mag hebben, dan niemand", zou ze volgens Marks verklaring hebben geroepen. Zelf ontkent ze elke betrokkenheid, al is ze ter plekke gearresteerd. Ze is ook in beschuldiging gesteld. Op 24 april is de rechtszaak, als deze niet opnieuw wordt uitgesteld.

Verwondingen

Mark was aan zijn linkerzijde zeer ernstig verwond. Zijn oor lag eraf, zijn oog was weggesmolten, zijn neus ook grotendeels. Omdat hij in zijn bed was rechtop geschoten, had het zuur zich over zijn hele lichaam uitgespreid. Wat erger is: hij heeft het zuur ook binnengekregen, waardoor organen zijn aangetast. In de loop van de tijd kreeg hij zelfs helse pijnen aan zijn botten.

,,Mark is acht maanden in een kunstmatige coma gehouden", vertelt Bart. Nadien kon hij met moeite wat woorden uitbrengen. Hij heeft ook nog even in een verpleeghuis gelegen. ,,De zorg in Engeland is verre van optimaal", zegt Bart.

Grote dank is er bij de familie Van Dongen dan ook voor de Belg Patric Derdaele, vriend van vader Kees van Dongen, die Mark in november 2016 op eigen kosten naar België heeft gehaald. Daar kwam Mark terecht in een verzorgingsparadijs. Toch is hij er op 2 januari overleden. De familie heeft wat met Mark is gebeurd in Nederland altijd uit de publiciteit gehouden, vanwege zijn fragiele gezondheid. In Engeland kreeg de zaak veel aandacht.

Crowdfunding

Barts rug is getooid met een reusachtige tattoo, met de tekst 'Praying for my little brother'. Een geschenk van een Arnhemse tattooshop. Bart is op doneeractie.nl ook een crowdfundingsactie begonnen voor zijn vader Kees, die zijn hele vermogen heeft opgemaakt aan zijn langdurige verblijf in Engeland. Al sliep hij om te bezuinigen achter in zijn Opel Combo en waste hij zich in de toiletten van het ziekenhuis. ,,Mijn vader was altijd bij Mark, zonder hem was Mark zo ontzettend bang", vertelt Bart. Inmiddels hebben 371 donateurs 4.061 euro bijeengebracht.