'Rusland wil 35 Amerikaanse diplomaten uitzetten'

Lavrov zei dat de Amerikaanse sancties tegen Rusland vanwege vermeende inmenging in de verkiezingen niet onbeantwoord zullen blijven. Volgens de Amerikanen wilde de entourage van Poetin met de publicatie van soms pijnlijke e-mails de campagne van Hillary Clinton schaden.



Straffen

De Amerikaanse president Obama kondigde daarom gisteren sancties aan. Hij liet 35 Russische diplomaten uitzetten en sloot twee door Rusland gebruikte gebouwen in New York en Maryland. De Russen, volgens de Amerikanen inlichtingenmedewerkers, kregen 72 uur om het land te verlaten.



De Russische regering reageerde meteen op het nieuws door een Engels-Amerikaanse school in Moskou te sluiten, waar kinderen van Amerikaans, Brits en Canadees ambassadepersoneel les kregen. Ook besloot de Russische regering dat het vakantiehuis van de Amerikaanse ambassadeur in Serebryany Bor gesloten wordt.



Verkiezingsproces

Obama herhaalde gisteren dat Rusland 'acties heeft ondernomen die bedoeld waren om het Amerikaanse verkiezingsproces te beïnvloeden'. Waar hij tot nog toe nog een kleine slag om de arm hield, zei hij ditmaal stellig dat 'de diefstal en publicatie van gegevens alleen kan zijn aangestuurd door de hoogste niveaus van de Russische regering.' Lavrov noemde deze beschuldigingen ongefundeerd.