'Rusland wordt hard gestraft voor verkiezingshack, Poetin in het bijzonder'

Groesbeeks echtpaar bouwt leven weer op na aanslag in Costa Rica

10:06 Carolien en Henk Peters waren dit jaar landelijk nieuws, toen ze in hun bed and breakfast in Costa Rica bruut overvallen werden. Inmiddels zijn ze weer thuis in Groesbeek, op zoek naar een nieuw leven. Dagblad De Gelderlander zocht het stel op om te kijken hoe het nu met ze is.