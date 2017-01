Sabia Boulahrouz gevraagd voor rol in Nederlandse tv-serie

De in de Duitse stad Hamburg wonende Sabia: ,,In Nederland is me een rol aangeboden in een tv-serie. Ik vind acteren heel spannend, maar ik weet nog niet of ik me zeker genoeg voel en of het goed gaat met mijn kinderen als ik in Nederland voor de camera's zal staan. Ik moet als moeder werken en geld verdienen, maar niet tegen elke prijs.”



Om welke tv-serie het gaat? Daarover zegt Sabia niets in het korte vraaggesprek met Bild. Wel rept ze terzijde nog even over haar ex die ze nooit meer ziet. ,,Dat hoofdstuk is wat mij betreft afgesloten.'' Ze weet inmiddels dat Rafaels nieuwe vriendin, handbalster Estavana Polman, zwanger is. ,,Ik weet hoe groot zijn kinderwens was. Ik ken Estavana niet persoonlijk, maar ik wens haar een zorgeloze en goede zwangerschap en een gezond kind. Ik ben ook blij voor Damián (het 10-jarige zoontje van Rafael en zijn ex Sylvie Meis, red.) dat hij een broertje of zusje krijgt.”



Na haar breuk met Rafael probeerde Sabia - die zwanger zou zijn geweest van Rafael maar het kindje verloor - de draad van haar leven weer op te pakken. Om geld te verdienen ging ze allereerst aan de slag als fotomodel, maar al snel werd het contract daarvoor ontbonden. Sabia deed ook nog als jurylid mee aan een mentalistenshow van SBS6. Dat programma werd wegens tegenvallende kijkcijfers van de buis gehaald. Recent verscheen ze in een Duitse tv-dansshow. Ook dat was weinig succesvol. Volgens kijkers bewoog ze opvallend houterig en uit de maat.



Sabia, moeder van zoontje Daamin (5), dochtertje Amaya (6), is momenteel vrijgezel. Sylvie van der Vaart is alweer een tijdje samen met de schatrijke zakenman Charbel Aouad (35) die in Dubai werkt en is gespecialiseerd in het recyclen van kantoor-afvalwater.