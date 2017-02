Sabia over exen Khalid en Rafael: Ze waren veel te bezitterig

Sabia, die tijdens haar huwelijk (2006-2013) met Khalid Boulahrouz een zoontje een dochtertje kreeg, heeft volgens eigen zeggen Valentijnsdag 2017 'gezellig in haar eentje' gevierd. Althans, met haar kinderen in Hamburg waar ze nog steeds woont in het huis waar ze destijds met Rafael leefde. Erg vond ze dat niet en een nieuwe man heeft zich nog niet aangediend. Hoe dat komt? ,,Het flirten ben ik totaal verleerd. Ik heb het nooit in de gaten als iemand me leuk vindt'', aldus Sabia die voor zichzelf en haar kinderen 'hoge eisen' stelt aan een nieuwe levenspartner. ,,De Breuk met Rafael was voor mijn kinderen namelijk heel moeilijk. Als ik ooit weer verliefd word, wil ik wat meer ruimte en meer voor mezelf leven...''



De relatie van Sabia en Rafael van der Vaart (34) liep in de zomer van 2015 op de klippen. De brunette, die eerder getrouwd was met voetballer Khalid Boulahouz, was tijdens de breuk zwanger maar haar kindje werd stil geboren. Daarna brak, zo schetst Sabia openhartig in Bild, 'een best zware tijd' aan. Ze ging aan de slag als fotomodel, maar dat contract werd al snel ontbonden. Vervolgens verscheen ze in ettelijke tv-programma's maar ook dat bracht weinig goeds. De SBS6-show Mindmasters - waarvoor Sabia in de jury zat - verdween al na een paar afleveringen van de buis wegens matige kijkcijfers. En in Duitsland kreeg ze als deelneemster aan een dansprogramma een wagonlading kritiek over zich heen, omdat ze niet bleek te kunnen dansen.



Rafael van der Vaart, de ex-man van Sylvie Meis, is alweer geruime tijd gelukkig met tophandbalster Estavana Polman. Zij is in verwachting van hun eerste kindje. Samen met Meis kreeg Rafael zoontje Damián (10). Sabia was ooit de hartsvriendin van Sylvie Meis. Ze zijn al jaren water en vuur, omdat Sabia privéinformatie van Sylvie zou hebben doorgespeeld aan Nederlandse en Duitse media.