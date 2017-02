Scharenslijper laat zien dat autisme geen beperking is

Als kind werd hij van negen scholen getrapt, als werknemer werd hij vrijwel volledig afgekeurd. En nu komt Ariën van Oord uit Zierikzee op televisie, in een uitzending over zijn uitzonderlijke talent.

Van de nood een deugd maken. Als íemand daarover kan meepraten, dan is het Ariën van Oord wel. De Zierikzeeënaar zat thuis met een autisme-stempel en een Wajong-uitkering toen hij verkering kreeg met iemand die per toeval ontdekte dat hij goed scharen kon slijpen. Zo goed, dat hij er zijn boterham mee ging verdienen.

Erkenning

Quote Hij is heel sociaal. En dat is bijzonder Johan Eikelboom, regisseur Dat is niet onopgemerkt gebleven. Na een interview in de PZC stond De Telegraaf op de stoep en nu laat de EO zijn camera's op Ariën draaien. Die weet niet wat hem overkomt. ,,Het is geweldig. Ik krijg erkenning. En goede reclame voor mijn bedrijf."

Niet dat hij om werk verlegen zit. Aan het eind van het eerste jaar was zijn klantenbestand verdubbeld en nu, in het tweede jaar, ziet het ernaar uit dat het aantal klanten wéér over de kop gaat. ,,Ik ben mijn neefje, dat ADHD heeft, aan het inwerken zodat ik hem in dienst kan nemen. Zo veel opdrachten heb ik."

Quote Het is geweldig. Ik krijg erkenning Ariën van Oord, scharenslijper En dat allemaal dankzij zijn autisme. ,,Ariën laat zien dat autisme niet altijd een beperking hoeft te zijn", zegt regisseur Johan Eikelboom van de EO. ,,Ik heb hem gevraagd: als er een pil zou zijn die je kan genezen van autisme, zou je die dan willen? Zijn antwoord was nee."

Behalve Ariën worden nog vier, of eigenlijk vijf, autisten geportretteerd. ,,We hebben bijvoorbeeld nog twee broers die goochelen en een patholoog-anatoom die helemaal gefocust is op het menselijk lichaam. Tijdens de Week van Autisme, in de eerste week van april, brengen we er elke dag één in beeld."

Heftig