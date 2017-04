Schatzoeken in het afval van familie Loeters

Door het evenement World Disco Soup Day – op acht locaties dansen en soep van restjes eten - hoopt de jongerenorganisatie mensen vandaag even wakker te schudden. Want Nederlanders afficheren zich dan wel als zuinig volkje, de harde cijfers vertellen iets anders. Kiewik: ,, Ruim een derde van het beschikbare voedsel wordt in de hele keten verspild, van boer tot bord. De consument is verantwoordelijk voor 38 procent daarvan: per persoon gemiddeld zo’n 47 kilo per jaar tegen een waarde van 150 euro.’’



Vader Rik: ,,We doen echt wel ons best. Grote kliekjes van macaroni of bloemkool zullen we bijvoorbeeld altijd bewaren. Maar: een eenpersoonsportie gaat de vuilnisbak in. En: we kopen ook wel eens te veel in. We hebben zo’n voorgeprogrammeerde boodschappenlijst bij Albert.nl en dat blijkt soms te veel, bijvoorbeeld als ik zelf op reis ben. Ik houd ook niet zo van dingen voorbij de houdbaarheidsdatum. Zeker geen zuivel. Mijn vrouw is strenger. Die ruikt eerst aan de melk en besluit dan pas of-ie weg moet. Ik vergeet soms ook wat er allemaal in onze voorraadkast staat. Daar staat dus ook nogal wat te verjaren dat ik dan maar weggooi.’’