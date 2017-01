Schildpad Bert in rolstoel door heftig seksleven in Brits park

Video Dode en zwaargewonde bij ongeluk met goederenlift in Rotterdam

14:27 Bij een ongeluk met een goederenlift in het Willemswerf-gebouw op de Boompjes in Rotterdam is vanmorgen iemand om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaargewond. De lift is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio vermoedelijk omhoog geschoten, maar verder is nog volstrekt onduidelijk wat er precies is gebeurd.