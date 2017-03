Schipholtunnel blijft toch gesloten; opnieuw veel vertraging op de weg

Aanslagpleger Parijs in emotionele brief aan familie: ik heb gevochten voor Allah

19:04 In de schuilplaats van de terroristen in het Belgische Vorst zijn brieven gevonden die Salah Abdeslam hoogstwaarschijnlijk tijdens zijn vlucht geschreven heeft aan zijn moeder, zus en verloofde. Abdeslam legt in de brieven uit waarom hij koos voor ,,de strijd in naam van God'', meldt het Franse tijdschrift Le Point.