Schippers ziet niks in naamverbod vegaproduct

Cynthia verloor vogels door pan Albert Heijn: Mijn kindjes zijn dood

12:31 Cynthia Harms uit Almere kan er nog steeds niet bij: ze bakte wat zuurkool op, haar vogeltjes vlogen er in de buurt en binnen een kwartier lagen ze dood op de grond. Wat was er gebeurd? Is de nieuwe koekenpan met teflonlaag die ze via de Albert Heijn-stickeractie spaarde de schuldige?